L'Europe au quotidien - La communauté Rom : leur situation en Europe - 02/12/2018

Place à notre reportage d’Europe au quotidien. Il est consacré à la communauté Rom.. une communauté bien présente dans notre pays. Mais souvent, chez nous, comme dans les autres pays de l’Union, les Roms peinent à être reconnus et se retrouvent sans papiers. La plupart sont rapatriés en ex-yougoslavie, en Serbie en particulier… En effet… ce pays a été celui par lequel les Roms ont fui leur région en guerre.. que ce soit la Bosnie ou le Kosovo… On estime qu’ils sont près de 100 000 à être partis en à peine quelques années… Et si leur situation dans l‘Union n’est guère enviable… elle n’est pas