L'Europe au quotidien - 04/11/2018

On se penche ce matin sur les relations “douces-amères” qui lient Bruxelles et l’Union européenne. Une relation amour- haine qui se vit dans la chair même de la nôtre capitale. Puisque Bruxelles et l’Union c’est une fusion dans le béton, le verre et l’acier, depuis 1960 avec la construction du Berlaymont, le siège de la CE... puis il y a eu le Parlement européen, le Conseil. C'est tout un quartier, le quartier européen, qui s'est retrouvé colonisé par les bureaux, les administrations et les lobbys. (R)