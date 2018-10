Sophie reçoit Cédric Hénet, avocat au barreau de Bruxelles et fondateur de la plateforme “Make Your Own Choice”. En ce jour d'élections, nombreux sont encore les jeunes à ne toujours pas savoir pour qui voter. Des indécis qui ont pourtant une voix à faire porter! Utile donc de disposer des outils 2.0 pour les guider! Découverte ce dimanche de la plate-forme MYOC.