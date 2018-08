L'Europe au quotidien - 12/08/2018

Pour la séquence Europe au quotidien, nous partons à la rencontre de vignerons belges et néerlandais.

Des viticulteurs qui ont reçu cette année une appellation d'origine protégée pour leur vin. Ce label européen désigne des produits dont la matière première, la transformation et l’élaboration proviennent d’une aire géographique déterminée. Et ici la particularité de cet AOP, c'est qu'elle est transfrontalière. C'est une première dans le domaine du vin. Le Maasvallei Limburg est en fait produit à partir de cépages cultivés sur les deux berges de la Meuse. L'une située en Belgique, l'autre