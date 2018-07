On passe à la séquence Europe au quotidien. Elle nous emmène ce weekend à la rencontre d’une brigade de police européenne. Parce que si la criminalité ne connait pas de frontière en Europe, les policiers non plus.

Alice Debatis s’est rendue à Heerlen aux Pays-Bas au centre EPICC situé à la frontière entre l'Allemagne, les Pays-bas et la Belgique. Un reportage diffusé dans l’émission La Semaine de l’Europe le 9 février dernier. (R)