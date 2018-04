L'Europe au quotidien - 08/04/2018

Petite visite culturelle à présent.

La séquence Europe au quotidien vous emmène à la découverte d'une collection peu connue du grand public : celle du Parlement européen.

Le Caprice des dieux renferme des centaines d'œuvres d'art.

Des sculptures et des peintures qui vont partie du quotidien des fonctionnaires. On les retrouve dans les couloirs, les salles de réunions ou dans les bureaux des hommes les plus influents du parlement.

Marjory Van den Broucke, porte-parole du Parlement européen, s'improvise curatrice au micro d’Alice Debatis.