Le projet Orfeo & Majnun fait fusionner le mythe antique grec d’Orphée et Eurydice avec l’histoire d’amour de Majnoun et Leila, célèbre au Moyen-Orient, avec l’idée de créer un nouvel opéra sur l’amour, la tristesse et le désir. Le projet européen Orfeo & Majnun mené par La Monnaie a été sélectionné par le programme « Europe Créative » de l’Union Européenne