ZAZIE, la chanteuse française et coach du télé crochet The Voice France, nous présente « Essenciel », son dixième album. Un album est certifié disque d'or par le SNEP le 5 octobre 2018 pour plus de 50 000 exemplaires écoulés. Le clip de son single « Essenciel » est disponible depuis fin novembre. L’occasion pour nous de revenir sur cette album mais aussi sur la carrière de l’artiste.

Émission Jour Première