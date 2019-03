L'écrivaine française Céline Minard pour son nouveau roman "Bacchantes" (Rivages) - Entrez sans...

L'écrivaine française Céline Minard pour son nouveau roman "Bacchantes" (Ed. Rivages) : "Alors qu’un typhon menace la baie de Hong Kong, la brigade de Jackie Thran encercle la cave à vin la plus sécurisée du monde, installée dans d’anciens bunkers de l’armée britannique. Un trio de braqueuses, aux agissements excentriques, s’y est infiltré et retient en otage l’impressionnant stock de M. Coetzer, estimé à trois cent cinquante millions de dollars… Revisitant avec brio les codes du film de braquage, Céline Minard signe un roman drôle et explosif, où la subversion se mêle à l’ivresse."

