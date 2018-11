L'écrivain DOA pour roman « Lykaia » - Entrez sans frapper - 16/11/2018

Doa en invité pour son livre « Lykaia » (Ed. Gallimard).



« Berlin Ouest. Le BUNK'R est un club discret et sélectif où se pratiquent des séances de sadomasochisme chics et sophistiquées. Un client s'apprête à être livré aux mains expertes du narrateur, un ancien chirurgien de haut vol, qui s'est reconverti dans la pratique du bondage high-tech, après un grave accident qui le laissa défiguré. Telle est la laideur de son visage qu'il doit porter un masque en latex : parfois il aime se recouvrir la tête d'un postiche de Loup, dont il ne se sépare jamais vraiment. D'un bout à l'autre de l'Europe, dans des lieux secrets, filmées par des caméras Web, ces séances obscènes se multiplient : chacun est le spectateur de la déchéance de ses partenaires, plonge dans les méandres de pratiques sexuelles inavouables qui n'ont de cesse de pousser les limites toujours plus loin, jusqu'à la mutilation du corps et la mort. »

Émission Entrez sans frapper