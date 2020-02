Le Mug - Invité 2 : Un documentaire qui pense l'école autrement sur Auvio

Focus sur le documentaire « L’école du changement » De plus en plus de voix s’élèvent pour penser l’école autrement. En septembre 2017, des professeurs passionnés ont réalisé leur rêve en ouvrant deux nouvelles écoles secondaires publiques à pédagogies actives, L’Ecole Secondaire Plurielle Maritime à Molenbeek et le Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint- Gilles. Un film réalisé par Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi à découvrir dans Regard Sur le lundi 17 février dès 21h00 sur la Trois.