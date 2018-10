ARTE et la RTBF s’associent et s’échangent des contenus accessibles sur leurs plateformes numériques respectives. Résultat : 2 heures de contenus ARTE débarquent chaque mois sur AUVIO. Ce mois-ci, « Poilorama », « Culte, lecteurs sous influence » et « Touche française » sont à déguster sans modération. Une chronique de Lucie Rezohazy

Émission Les Décodeurs