L'Autre Web : Mais que nous veut Rik Le Cornichon ? - Les Décodeurs - 25/11/2018

L’internet est une gigantesque toile d’araignée virtuelle qui ne cesse de grandir et qui capte dans ses filets tant de choses que s’y perdre peut s’avérer dangereux pour la santé mentale. Pourtant, certains s’y risquent. Comme Lucie Rezsöhazy. Ici, elle s’est laissé porter par les courants d’Instagram et y a décelé une nouvelle tendance : de nombreux comptes postent jour après jour la même et unique image. Une photo de Dany de Vito, un cornichon, un grille-pain ou une brique, par exemple. Mais que nous veut Rik Le Cornichon ?

Émission Les Décodeurs