L'Autre Web : Le KIKK, King Kong Mag et son podcast Made in Belgium - Les Décodeurs - Lucie...

Le KIKK festival lance ses podcasts natifs en parallèle avec sa revue King Kong Mag ! Le second numéro de ce magazine questionnant les nouvelles technologies à travers les sciences humaines et l’art numérique est paru la semaine dernière. Au menu également, trois jolis podcasts made in belgium produits en collaboration avec King Kong Mag. Lucie Rezsöhazy nous en parlait dans sa chronique L’Autre Web.

