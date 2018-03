Les formats web permettent bien plus d’audace que le petit écran dans tous les domaines, et c’est vrai aussi pour les webséries. Plusieurs d’entre elles ont par exemple exploré de manière tout à fait originale le rôle des femmes, et leur succès a été tel qu’elles ont été adaptées en télé. Lucie Rezsöhazy nous parlait de « Broad City » et « Awkward Black Girls ».

Émission Les Décodeurs