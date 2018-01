L'auteure haïtienne Kettly Mars - Entrez sans frapper - 17/01/2018

L'auteure haïtienne Kettly Mars pour son nouveau roman "L'Ange du patriarche" (Mercure de France). Haïti. Lorsque Couz, soixante-dix-neuf ans, convoque sa cousine Emmanuela pour lui raconter de sombres histoires de famille, lui parler d'anges, de démons et d'un karma sauvage, Emmanuela l'écoute à peine, elle considère ces récits de fantômes et d'esprits vengeurs comme peu crédibles. Pourtant, elle doit bien reconnaître que des choses de plus en plus inquiétantes se passent autour d'elle. Elle commence à avoir peur. Et si les propos de Couz n'étaient pas seulement le fruit d'un esprit dérangé... Kettly Mars nous entraîne dans une saga haletante aux nombreux rebondissements, alliant souffle épique et moments d'émotion intense, prouvant que la culture vodou est une source d'inspiration et un incroyable moteur romanesque.

