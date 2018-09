L'auteur américaine Vivian Gornick - Entrez sans frapper - 28/09/2018

La journaliste, écrivaine, activiste féministe américaine Vivian Gornick pour son livre "La femme à part" (Rivages).



Après le succès d'Attachement féroce, Vivian Gornick revient avec un deuxième récit autobiographique. Elle arpente toujours la ville et ses souvenirs. Mais à présent, sa mère n'est plus. Vivian déambule seule dans cette New York qui lui sert de confidente, d'amie et d'inspiration. Un grand livre sur l'identité, la solitude et la vieillesse.

