L'appli Tik Tok et vos ados : succès et dérives - Les Décodeurs - 09/12/2018

Connaissez-vous Tik Tok ? C’est un réseau social qui a un succès fulgurant auprès des 9-13 ans, une appli qui explose le record de téléchargements ces derniers mois. Ce qu’on y fait ? Des petites vidéos en playback, des " challenges " divers… On s’expose, on se regarde, on like. Mais attention, danger : derrière le ludique, les dérives sont là. Hypersexualisation, prédateurs… Le Youtubeur le Roi des Rats, qui réalise des enquêtes sur les faces sombres des réseaux sociaux, s’est infiltré sur Tik Tok. Et c’est pas joli-joli, il est notre invité avec Gilles Quoistiaux, notre spécialiste Nouvelles Technologies, qui viendra nous dresser la carte d’identité (fonctionnement, business model, etc.) de Tik Tok.

Émission Les Décodeurs