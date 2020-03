Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "L'amour aux temps du choléra" de Gabriel Garcia Marquez (Le Livre de Poche).



À la fin du XIXe siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de se marier et de vivre un amour éternel. Durant trois ans ils ne vivent que l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvenal Urbino, un jeune et brillant médecin. Alors Florentino, l'amoureux trahi, se mue en séducteur impénitent et s'efforce de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu'il ne cessera d'aimer, en secret, cinquante années durant. L'auteur de Cent ans de solitude et de Chronique d'une mort annoncée, prix Nobel 1982, donne libre cours à son génie de conteur, à la richesse de son imagination et à l'enchantement baroque de son écriture.