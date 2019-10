Le Mug - Invité 2 : Le rêve américain décrypté autrement sur Auvio

On découvre le double projet d’exposition/publication « L’Amérique n’existe pas, je le sais j’y suis déjà allé » à découvrir en partie au Art et Marges Musée. Il soulève la question de la place des USA dans le monde et plus précisément à travers un imaginaire collectif et propose de présenter "L’Amérique" à travers l’éblouissement d’un miroir déformant : Le rêve américain. Tout cela, via une centaine d’œuvres d’art brut, populaires et contemporaines du monde entier. On en parle avec Matthieu Morin, commissaire de l'exposition et auteur de la publication et Tatiana Veress, directrice du Musée