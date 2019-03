L’âme du corbeau blanc de Jean-Claude Bologne - La tête d'affiche - Jour Première - 19/03/2019

JEAN-CLAUDE BOLOGNE nous présente son dernier roman « L’âme du corbeau blanc » (Maelström). « Il n’est plus temps de s’inquiéter. Est arrivée l’évidence. Et maintenant ? Repartir de rien ? Non, des enfants ont été protégés. Peu. Sous la garde de quelques adultes. Et puis ? Et puis, il faut de la patience, de l’espoir. La conviction que le niveau de l’acide baissera. Qu’il faudra alors trouver le moyen de franchir ce mur de diamant expansé qu’il leur est interdit d’approcher. Et puis, pour retrouver quoi ? Un discours des origines ? »*

Émission Jour Première