L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

KHRUANGBIN & LEON BRIDGES MARIELLA

REX ORANGE COUNTY AMAZING8

COIN I THINK I MET YOU IN A DREAM

TAME IMPALA THE BOAT I ROW

SNAIL MAIL ADORE YOU (VALENTINE DEMO)

GRENTPEREZ WHY I LOVE YOU

MICHL DIGITAL PARALLAX

METRONOMY RIGHT ON TIME

FRANZ FERDINAND CURIOUS

BEIRUT SO SLOWLY

LITTLE DRAGON DRIFTING OUT

TORO Y MOI POSTMAN

SAULT WILDFIRES

CURTIS HARDING IF WORDS WERE FLOWERS

MYD THE SUN ( MOODOID REMIX )

PARCELS NIGHTWALK

Casting et équipe Animateur Olivier DEPRIS