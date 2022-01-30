L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

La Première - Musique
L'Air de rien
Une sélection musicale proposée par Olivier Depris
TINDERSTICKS BOTH SIDES OF THE BLADE
ALDOUS HARDING LAWN
WARPAINT CHAMPION
RENATA ZEIGUER SUNSET BOULEVARD
FLOWEROVLOVE SATURDAY YAWNING
FKA TWIGS CARELESS (feat. DANIEL CAESAR)
MARTIN STRANGE I TRY NOT TO SINK IN
THE UNDERCOVER DREAM LOVERS COME A LITTLE CLOSER
BIG THIEF SIMULATION SWARM
HELADO NEGRO PURPLE TONES
CAT POWER THESE DAYS
HALEHAN RAINDROP (DEMO)
NILUFER YANYA MIDNIGHT SUN
MAVERICK SABRE GOOD MAN
SLOW SHOW WEIGHTLESS