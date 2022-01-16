L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

La Première - Musique
L'Air de rien
Une sélection musicale proposée par Olivier Depris
FATHER JOHN MISTY FUNNY GIRL
DAVID BYRNE AND YO LA TENGO WHO HAS SEEN THE WIND
NEIL FRANCES WHERE I BECOME SOMEONE (FEAT BENNY SINGS)
LUCAS HEAVEN EVERY CITY HAS A RHYTHM
JORDAN WARD LIL BABY CRUSH
ARLO PARKS JUST GO
BROKEN SOCIAL SCENE CURSE YOUR FAIL
ORIONS BELTE & CHRIS HOLM MAYBE
MICHELLE EXPIRATION DATE
MONTELL FISH AND I D GO A THOUSAND MILES
CAT POWER UNHATE
ELMIENE GOLDEN
BONOBO FROM YOU
BEIRUT FYODOR DORMANT
SLOW SHOW WEIGHTLESS
JOAN AS POLICEWOMAN REACTION (FEAT. TONY ALLEN & DAVE OKUMU)