Damon Albarn, leader de Blur et de Gorillaz, sort sont deuxième album solo "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows". Il était récemment en concert à Paris. Jérôme Colin l'a rencontré.

Diffusion du concert enrtegistré le 22 juin 2021 au LH3 Studios de Londres.

