L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

La Première - Musique
L'Air de rien
Une sélection musicale proposée par Olivier Depris
AU REVOIR SIMONE CHRISTMAS TIME IS HERE
CHILLY GONZALES SNOW IS FALLING IN MANHATTAN (FEAT JARVIS COKER & FEIST)
MOGWAI CHRISTMAS SONG
RUFUS WAINWRIGHT BABY IT S COLD OUTSIDE (avec SHARON VAN ETTEN)
CAT POWER HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS
DIANA KRALL THE CHRISTMAS SONG
SAM SPARRO LAST CHRISTMAS
SUFJAN STEVENS THAT WAS THE WORST CHRISTMAS EVER
ARCADE FIRE COLD WIND
SHARKO YOU DON T HAVE TO WORRY (ACOUSTIC VERSION)
CABANE NOW WINTER COMES (FEAT KATE STABLES)
FLEET FOXES WHITE WINTER HYMNAL
RADIOHEAD PRESENT TENSE
YONDERBOI FAIRY AT THE LAKE
KHRUANGBIN CHRISTMAS TIME IS HERE
RYUICHI SAKAMOTO MERRY CHRISTMAS MR LAWRENCE (ORCHESTRAL VERSION)