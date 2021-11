L'air de rien : Une sélection musicale par Olivier Depris sur Auvio

OURI THE MORE I FEEL

DAMON ALBARN THE TOWER OF MONTEVIDEO

MAVERICK SABRE WALK THESE DAYS

PARCELS THEWORSTTHING

AISHA BADRU ROOTED

BADBADNOTGOOD LOVE PROCEEDING

ALABAMA SHAKES SOMEDAY

EELS STEAM ENGINE

CANNIBALE ES EL AMOR

REMI WOLF GRUMPY OLD MAN

BOBBY OROZA MAKE ME BELIEVE

JAMES BLAKE FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART

VT7/8

MICHAEL KIWANUKA BEAUTIFUL LIFE

KARO GLORY BOX (ACOUSTIC)

JOAN AS POLICEWOMAN REACTION (FEAT. TONY ALLEN & DAVE OKUMU)

Casting et équipe Animateur Olivier DEPRIS