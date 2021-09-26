L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

La Première - Musique
L'Air de rien
Une sélection musicale proposée par Olivier Depris
BUZZY LEE AND JULIA HOLTER STRANGE TOWN
AARON FRAZER LOVE IS
ISAAC BIRITURO AND THE RAIL ABANDON BILL
KATE BOLLINGER SHADOWS
GAEL FAURE RENONCER
EDWIGE & ALBIN DE LA SIMONE LA TOTALE
JAMES BLAKE FAMOUS LAST WORDS
AISHA BADRU REBIRTH
LADY BLACKBIRD NOBODY S SWEETHEART
JAMILIA WOODS FAST CAR
PARCELS COMINGBACK
BRITTANY HOWARD STAY HIGH (CHILDISH GAMBINO VERSION)
ALT J ME&U
MAVERICK SABRE NOT EASY LOVE (FEAT. DEMAE)
PORTICO QUARTET IMPRESSIONS