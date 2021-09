L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

BUZZY LEE AND JULIA HOLTER STRANGE TOWN

AARON FRAZER LOVE IS

ISAAC BIRITURO AND THE RAIL ABANDON BILL

KATE BOLLINGER SHADOWS

GAEL FAURE RENONCER

EDWIGE & ALBIN DE LA SIMONE LA TOTALE

JAMES BLAKE FAMOUS LAST WORDS

AISHA BADRU REBIRTH

LADY BLACKBIRD NOBODY S SWEETHEART

JAMILIA WOODS FAST CAR

PARCELS COMINGBACK

BRITTANY HOWARD STAY HIGH (CHILDISH GAMBINO VERSION)

ALT J ME&U

MAVERICK SABRE NOT EASY LOVE (FEAT. DEMAE)

PORTICO QUARTET IMPRESSIONS

Casting et équipe Animateur Olivier DEPRIS