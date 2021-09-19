L'air de rien : Une sélection musicale proposée par Olivier Depris sur Auvio

La Première - Musique
L'Air de rien
Une sélection musicale proposée par Olivier Depris
RADIOHEAD IF YOU SAY THE WORD
NIGHTMARES ON WAX WONDER
CHET FAKER IT S NOT YOU
ISBELLS DO YOU WANT ME TO DO TO YOU WHAT I WANT YOU TO DO TO MEE TOO DO YOU
ADRIEN GALLO ODYSSEE
RUFUS WAINWRIGHT UNFOLLOW THE RULES (LIVE FROM THE PARAMOUR)
KID LOCO CASEY JONES
TONY ALLEN AND HUGH MASEKELA SLOW BONES (COOL CATS MIX)
EL MICHELS AFFAIR MASTERCLASS
LIMINANAS / LAURENT GARNIER SAUL
ANTOINE WIELEMANS DE L OR
SUFJAN STEVENS CIMMERIAN SHADE ( FT ANGELO DE AUGUSTINE)
TOM MISCH SMELLS LIKE TEEN SPIRITS (QUARANTINE SESSIONS)
PORTICO QUARTET IMPRESSIONS