L'air de rien : L'actualité musicale de la semaine sur Auvio

La Première - Musique
L'Air de rien
L'actualité musicale de la semaine
NIGHTMARES ON WAX IMAGINEERING
DAMON ALBARN THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS
JAMES BLAKE LIFE IS NOT THE SAME
HALEHAN THE GENE S MAN
SUFJAN STEVENS BACK TO OZ
LUBIANA DIARABI
AARON TAYLOR BE MY MUSE
GREYS DO YOU FEAR ME
ALEX BEAUPAIN LOVE ON THE BEAT
PIERRE DAVEN KELLER DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)
GORILLAZ MEANWHILE (FEAT. JELANI BLACKMAN ET BARRINGTON LEVY)
IRON RODS BREEZE
NICOLA TESTA COEUR KO
PETIT PRINCE QU EST CE QUE L AMOUR
OKVSHO JOGA BONITO