On aurait tort de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. De 8h30 à 9h, Guillaume Kerremans vous fait découvrir un lieu bien de chez nous. Avec le polaroïd décalé d'Olivier Fraipont, l'intervention d'un passionné de la région et un reportage des Ambassadeurs, vous plongerez au cœur de cet endroit. Sans oublier toutes les infos pratico-pratiques. Avec le soutien de visitwallonia.be

Casting et équipe Animateur Guillaume KERREMANS