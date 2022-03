L'actu - Quelle situation pour les journalistes russes qui refusent de suivre la ligne du Kremlin ? Et quelles conditions de travail pour les centaines de reporters aujourd'hui déployés en Ukraine ? On en parle avec Françoise Wallemacq, rentrée hier d’Ukraine et Anthony Bellanger, secrétaire général de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ).