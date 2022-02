L'actu - Les carnavals encore une fois annulés. Cela fait deux ans maintenant que les amoureux du folklore rongent leur frein avec un impact psychologique et économique bien réel. On en parle avec Fabian Marichal, le "Trouv'lê" du Cwarmé, président de la Royale Malmédienne et Thomas de Brouckère, journaliste RTBF et gilles à Haulchin.