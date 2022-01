L'actu - On estime qu'aujourd'hui en Belgique 600 000 personnes dépendent de l'aide alimentaire. Et derrière cette aide, il y a tout un business pour récupérer les invendus. On en parle avec Sarah Frères, journaliste à Imagine Demain le monde et Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux