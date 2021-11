L'actu - 11 perquisitions dans des casernes de la Défense et au domicile de militaires ont eu lieu ce matin. En cause : des soupçons de liens avec l'extrême droite. On en parle avec Benjamin Biard, docteur en sciences politiques et chargé de recherches au sein du secteur socio-politique du CRISP et spécialiste de l'extrême droite.