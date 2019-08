Le plus de Matin Première - Hélène Emorine, directrice de la section française de recherche sur...

07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Le G7 se déroule à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, du 24 au 26 août. Interrogée sur La Première, Hélène Emorine, directrice de la section française de recherche sur le G7, rappelle que "le G7 est non seulement constitué des grandes puissances économiques, mais aussi des grandes puissances démocratiques. Ce qui est essentiel à la mission du G7, c’est que les membres partagent les valeurs de la démocratie, le respect des droits de l’homme, de la liberté. La Russie, sous le régime de Vladimir Poutine, ne respecte pas ces valeurs et ne partage pas ces valeurs. Ce serait donc assez illégitime que la Russie réintègre le G7 à ce stade. Emmanuel Macron a d’ailleurs dit à Brégançon que le retour de la Russie dans le G8 présuppose que la situation en Ukraine serait résolue. Ce n’est pas le cas, donc actuellement la Russie n’a pas sa place dans ce G7 de puissances économiques et démocratiques".