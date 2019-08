L'actu du jour - Un fonds pour replanter des arbres en ville - 01/08/2019

L’invité : En début de semaine, on apprenait que plusieurs associations bruxelloises souhaitaient la création d’un fonds pour replanter des arbres en ville. Cette idée est d’ailleurs à l’étude dans plusieurs grandes villes dont Paris notamment qui compte planter 30 mille nouveaux arbres d’ici 2020. En Ethiopie, le gouvernement annonçait ce mardi avoir planté pas moins de 350 millions d’arbres en 12 heures. Le pays s’est donné comme objectif d’en planter 4 milliards entre mai et octobre 2019. Jusqu’à présent, les Ethiopiens en ont déjà planté 2,6 milliards. Et ce serait une excellente nouvell