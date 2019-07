L'actu du jour - Le succès des extrêmes - 23/07/2019

Les élections du 26 mai entreront dans l'histoire en raison du succès sans précédent des partis d'extrême gauche et de droite et de la perte des partis politiques traditionnels par rapport aux élections précédentes de 2014. Les causes de ce comportement électoral en pleine mutation viennent d’être cartographiées en détail par une équipe de chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, de la Vrije Universiteit Brussel et de la Katholieke Universiteit Leuven. Il en ressort que le manque de confiance dans la politique et l'idéologie ont été décisifs dans le succès électoral des partis radicaux