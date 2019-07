Ce dimanche 21 juillet, nous fêterons la fête nationale belge. La Belgique connaît 6 fêtes et dans chaque cas, le choix de leurs dates participe à la définition, la construction et la visibilité d'une conscience collective, nationale, régionale et communautaire. On en parle avec Cédric Istasse, rédacteur en chef du courrier hebdomadaire du CRIS.