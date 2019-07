L'actu du jour - L'inégalité des rémunérations alternatives - 17/07/2019

L'écart de rémunération homme-femme se ressent également dans le paquet salarial complémentaire. Au sein d'une même organisation, les femmes reçoivent ainsi trois fois moins souvent une voiture de société que les hommes, selon une étude du gestionnaire de ressources humaines SD Worx et de l'Antwerp Management School. L'analyse a été effectuée à la demande du SPF Sécurité sociale et de l'Office national de la sécurité sociale (ONSS). On en parle avec KOEN VLEMINCKX, directeur de recherches au SPF Sécurité sociale