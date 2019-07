L'actu du jour - Le sucre et la nourriture pour bébé - 16/07/2019

Attention à la nourriture industrielle pour bébé : elle contient souvent trop de sucre et son étiquetage prête à confusion, prévient lundi l’OMS qui propose de renouveler ses critères pour améliorer l’alimentation des tout-petits. Un apport élevé en sucre peut augmenter le risque de surpoids et de caries dentaires et une exposition précoce aux produits sucrés peut créer une préférence nocive pour les aliments sucrés pour le reste de sa vie selon l’OMS. On en parle avec NATHALIE CLAES, diététicienne spécialisée en pédiatrie à l’ONE.