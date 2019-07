L'actu du jour - Comment organiser un festival éco-compatible ? - 15/07/2019

La saison des festivals bat son plein en cette période estivale. Mais les questions environnementales, de plus en plus pressantes, sont aussi de la partie. Alors, comment organiser un festival éco-compatible ? C’est autour de cette préoccupation que s’est organisé le concours MoveUp festival. Plusieurs partenaires - du digital, de la culture et du développement -, se sont associés pour encourager les startups digitales qui ont pour ambition de rendre les festivals plus éco-responsables. Les lauréat.e.s du concours remporteront un mois d’accélération digitale grâce aux partenaires organisateu