L'actu du jour - Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) cherche 350 commissaires...

L’invité(e) : Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) cherche 350 commissaires qui seront amenés à contrôler les 35 prisons belges. Le CCSP est un organe de surveillance indépendant et impartial dont les missions sont notamment de veiller au bon traitement des personnes détenues. Les 350 commissaires devront exercer un contrôle indépendant des prisons, et en particulier des droits fondamentaux et du respect de la dignité des personnes détenues. MARC NÈVE, président du CCSP nous explique tout ceci en détail.