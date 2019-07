L'actu du jour - Une brochure pour détecter les mariages forcés - 08/07/2019

L’invité(e) : L’Institut pour l’Egalité des Hommes et des Femmes édite une brochure à l’intention des officiers de l’état Civil afin de leur permettre de détecter les mariages forcés. D’après Nicolas Belkacemi, responsable du projet à l’Institut, ces fonctionnaires de l’état civil ne sont pas assez armés pour reconnaitre ces mariages forcés, et pour réagir face à ces situations. Est-ce qu’un tel outil sera utile à ces fonctionnaires pour mieux reconnaitre les situations douteuses ? Que recouvre exactement la notion de « mariage forcé » ? On en parle avec FATIHA SAÏDI, ancienne sénatrice PS,