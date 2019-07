L'actu du jour - « Au Tour des Belges » par Franck Villano - 04/07/2019

Ce jeudi 4 juillet, dans la foulée de la présentation des équipes du Tour de France sur la Grand-Place de Bruxelles, La Une diffuera le documentaire inédit coréalisé par FRANCK VILLANO et Bénédicte Duval « Au Tour des Belges ». Au travers d’archives et de témoignages, le documentaire propose une série de regards croisés sur le Tour de France, vu de Belgique, ou en Belgique, sur les Belges et les autres. Il revient sur les moments épiques du Tour de France, au travers des souvenirs et émotions de témoins particuliers, parmi lesquels des journalistes, animateurs et animatrices de la RTBF, des