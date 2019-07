L'actu du jour - L'accord de libre-échange entre les pays du Mercosur et l'Union européenne -...

Les milieux agricoles européens en général, et le secteur wallon en particulier, s’inquiètent de l'accord de libre-échange conclu vendredi dernier entre les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) et l'Union européenne. D’après la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA), « Cet accord est un non-sens climatique, écologique et social ». La FWA qui est d’ailleurs rejointe dans cet avis par les principaux syndicats agricoles européens. Cet accord de libre-échange porte sur l’ouverture du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay et du Paraguay à l’industrie européenne : voitures, p

Article lié Le vaste accord UE-Mercosur préoccupe le milieu agricole wallon