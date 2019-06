L'actu du jour - C'est l'été, quid de l'afflux dans les aéroports ? - 28/06/2019

Les vacances d’été débutent officiellement la semaine prochaine, le 1er juillet. Comme chaque année, les aéroports belges vont connaître leur record d’affluence de l’année en juillet et août. A quoi faut-il s’attendre ? Comment les aéroports s’organisent-ils pour faire face à cet afflux ? Les voyageurs doivent-ils se présenter plus tôt dans leur aéroport de départ ? On en parle avec ARNAUD FEIST, le patron de Brussels Airport.