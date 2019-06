Un rassemblement est prévu ce vendredi 21 juin devant le PointCulture de Bruxelles pour réclamer l'arrêt du démantèlement de la médiathèque. Une nouvelle convention vient justement d'être signée entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la direction de PointCulture et le personnel s'inquiète des réformes en cours. On en parle avec Tony De Vuyst, directeur général du PointCulture.

