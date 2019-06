L'actu du jour - Les limites du Processus de Kimberley - 17/06/2019

L’ONG Justice et Paix publie un rapport dénonçant les limites du Processus de Kimberley, un mécanisme de certification international visant à définir les moyens de lutter contre le commerce des « diamants de conflits » aussi appelés « diamants de sang ». Il s’agit de diamants extraits sur le continent africain et qui alimentent de nombreux conflits, des guerres civiles ou encore des atteintes aux droits humains. On estime que le commerce de ces diamants aurait causé la mort ou le déplacement de millions de personnes dans l’histoire récente. Dans son dernier rapport, Justice et Paix dénonce l

Article lié Diamants de sang: les limites du Processus de Kimberley