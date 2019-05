En 1969, Eddy Merckx gagne son premier Tour de France. Et son premier Tour des Flandres. La même année, il remporte Liège-Bastogne-Liège et pour la troisième fois Milan-San Remo. Cinquante ans plus tard, JOHNY VANSEVENANT publie son dernier livre racontant l'épopée incroyable du jeune Merckx dans le monde du cyclisme.